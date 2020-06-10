10 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sebebi ödemeler

Sebebi ödemeler
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.06.2020

İspanyol oyuncu Aitor Cantalapiedra'nın Beşiktaş'ın 600 bin euro artı 150 bin euro'luk yıllık teklifine rağmen 'u seçmesi şaşkınlık yarattı.

İspanyol oyuncu Aitor Cantalapiedra'nın Beşiktaş'ın 600 bin euro artı 150 bin euro'luk yıllık teklifine rağmen 'u seçmesi şaşkınlık yarattı. 24 yaşındaki oyuncunun Yunanistan ekibinde yılda 400 bin euro alacağı bildirildi. Aitor'un, Beşiktaş'ın ödemelerde yaşadığı sorun yüzünden Panathinaikos'u seçtiği iddia edildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Giuliano'dan Aykut Kocaman itirafı! Giuliano'dan Aykut Kocaman itirafı!
Beşiktaş'ta flaş sakatlık! Yıldız isim... Beşiktaş'ta flaş sakatlık! Yıldız isim...
Zoet Kartal'a doğru Zoet Kartal'a doğru
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör