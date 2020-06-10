10 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

‘Ozi mutlaka kalsın’

‘Ozi mutlaka kalsın’
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Teknik direktör 'ın için yönetimle bir görüşme yaparak oyuncunun takımda kalmasını söylediği bildirildi.

Teknik direktör 'ın için yönetimle bir görüşme yaparak oyuncunun takımda kalmasını söylediği bildirildi. Yalçın'ın "Oğuzhan'ı istemediğim şeklindeki haberler doğru değil. Mutlaka kalsın" dediği öğrenildi. Usta hocanın, Ozi'yi orta sahada alternatif olarak kullanmak istediği gelen haberler arasında.
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