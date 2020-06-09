Sergen Yalçın'dan iki yıldıza onay

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetime yeni sezon öncesi raporunu sundu. Yalçın'ın mümkün olduğunca takımın korunmasının talebinin yanı sıra; geldiği günden bu yana fazla varlık gösteremeyen Diaby'nin takımda tutulmasını istedi.

Genç teknik adamın bu isteği, siyah-beyazlılarda başkan Çebi'yi oldukça şaşırttı. Başarılı teknik adam, başkan Ahmet Nur Çebi'yle yapılan görüşmede; "Başta Elneny'yi mutlaka takımda tutalım. Diaby de bize fayda sağılayabilir. Çabukluğu ve hızı ile bize bir şeyler katabilir. Eğer bize uymayacak bir oyuncu alacaksak hiç almayalım" diyerek görüşlerini belirtti. Ayrıca Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı yönetimden önerilen isimleri veto etmesi, yönetim içinde bazı sıkıntılar yarattı.

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