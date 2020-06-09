Chaves’ten yeşil ışık
Beşiktaş yönetimi, savunma bölgesine yapacağı takviyeler için görüşmelerine hız verdi. Siyahbeyazlılar bir süre önce gündemine aldığı Brezilyalı stoper Renato Chaves için resmi adımını atma kararı aldı.
Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımında oynayan ve bu sezon 18 maçta 2 gol atan 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek sezon haziran ayında sona eriyor. Tecrübeli stoper, Brezilya basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş sorusuna ilişkin adres olarak menajerini göstermiş, "Bu, Cornacini'nin ilgileneceği bir mesele. Yeniden fizisel çalışmalarıma odaklanacağım, geleceğin ne göstereceği belli olmaz" ifadelerini kullanarak transfere sıcak yaklaştığını açıklamıştı.
Profesyonel kulüp kariyerinde 163 resmi maça çıkan 1.86'lık stoper Chaves, bu periyotta 14 gol atarken, 7 de asist yaptı ve 21 gole doğrudan katkı sağladı.
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