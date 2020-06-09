09 Haziran 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Joe Hart’ta geri sayım

Joe Hart’ta geri sayım
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.06.2020

Beşiktaş, Alman file bekçisi Karius'un ayrılığının ardından yeni kalecisini bulmak için transferde gaza bastı. İngiliz medyası, konu ile ilgili aktardığı haberde siyah-beyazlıların 1.96'lık eldiven için devrede olduğunu duyurdu.

Haziran 2020'de Burnley ile sözleşmesi sona erecek eldiveni, Derby County ve Leeds United'ın da yakın takibe aldığı ifade edildi. , bu sezon Burnley formasıyla 3 maça çıktı ve kalesinde toplam 7 gol gördü.

Beşiktaş'ta kaleyi kim koruyacak? Sergen Yalçın kararını verdi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Flaş sözler! Caner ve Gökhan Beşiktaş'ta kalmak için... Flaş sözler! "Caner ve Gökhan Beşiktaş'ta kalmak için..."
Menajeri transferi açıkladı! Bir İstanbul takımıyla sözleşme imzalayacağız Menajeri transferi açıkladı! "Bir İstanbul takımıyla sözleşme imzalayacağız"
Beşiktaş'ta kaleyi kim koruyacak? Sergen Yalçın kararını verdi Beşiktaş'ta kaleyi kim koruyacak? Sergen Yalçın kararını verdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör