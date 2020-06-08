08 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Karamoko’ya kamp daveti

Karamoko’ya kamp daveti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

Beşiktaş'ın sağ kanat için düşündüğü isimlerden birisinin de PSG U19 takımından ayrılma kararı alan Isaac Karamoko olduğu iddia edildi. 2002 doğumlu genç yıldız adayını Freiburg, Brest ve 'nun takip ettiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın sağ kanat için düşündüğü isimlerden birisinin de PSG U19 takımından ayrılma kararı alan Isaac Karamoko olduğu iddia edildi. 2002 doğumlu genç yıldız adayını Freiburg, Brest ve 'nun takip ettiği iddia edildi. İki kanatta da oynayabilen Karamoko'nun yaz kampına çağrılarak deneneceği iddialar arasında.
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