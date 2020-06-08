Beşiktaş'a Cabot müjdesi! "Şampiyonluk için..."

Fransız La Dauphine gazetesi, Lorient ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki kanat oyuncusunun Beşiktaş’ın teklifini değerlendirdiğini iddia etti. Haberde, açıklamalarına yer verilen Fransız yıldız, "Birkaç teklif var, ama acele etmek istemiyorum. Şampiyonluk kazanmak için çok çalışmam gereken harika bir proje istiyorum" ifadesini kullandı.

Avrupa basını, Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde bonservis bedeli olmadan transfer yapmak istemesi nedeniyle sözleşmesi sona eren isimlerle görüşmeler yaptığını yazıyor. Son olarak Fransız La Dauphine gazetesi bonservisi elinde olan Jimmy Cabot'un yeni takımını belirlemek için acele etmediğini yazdı. Gazete Fransa Ligi takımları dışında 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Beşiktaş ve Hollanda Ligi'nden de tekliflerin olduğunu iddia etti. Fransız oyuncu teklifler için; "Birkaç teklif var, ama acele etmek istemiyorum. Şampiyonluk kazanmak için çok çalışmam gereken harika bir proje istiyorum. Seçimim için acele etmek istemiyorum" sözlerini kullandı.

202 MAÇTA 23 GOL, 24 ASİST

Fransız ekibiyle yollarını ayıracak olan Jimmy Cabot, profesyonel kulüp kariyerinde 202 resmi maça çıktı. Bu periyotta 23 gol atan, 24 de asist yapan kanat oyuncusu toplamda 47 gole doğrudan katkı sağladı. 26 yaşındaki yıldız Troyes'te 61 maçta forma giyerken, Lorient formasını ise tam 141 kez terletti. Jimmy Cabot sadece 2016-17 sezonunda yaşadığı baldır sakatlığı sebebiyle Lorient adına 6 resmi maçı kaçırdı. Bunun dışında bir sakatlık yaşamadı.

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