31 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

‘Oynamadım ama paramı alırım’

‘Oynamadım ama paramı alırım’
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, tüm futbolculardan corona virüsü sürecindeki 2 aylık maaşlarından feragat etmelerini istedi. Ancak Elneny bu talebe olumsuz yaklaştı.

Beşıktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin karantina süresini doldurmasının ardından 'nde görüşmeler başladı. Gelen haberlere göre yönetim, tüm oyuncularla tek tek görüşüp salgın sürecinde kulübün maddi gelirlerinden uzak kaldığını anlattı ve tüm futbolculardan corona virüsü sürecindeki 2 aylık maaşlarından feragat etmelerini istedi. Ancak Elneny bu talebe olumsuz yaklaştı. Mısırlı lig oynanmasa da 2 aylık maaşını istedi.
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