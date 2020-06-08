Smolov korkuttu
Beşiktaş’ın transfer listesindeki 30 yaşındaki Rus santrfor Fedor Smolov’un çalkantılı özel yaşantısı teknik direktör Sergen Yalçın’ı ürküttü.
İspanya'nın El Desmarque gazetesi bir süre önce hali hazırda Celta'da kiralık oynayan Fedor Smolov'un yeni adresinin Beşiktaş olacağını iddia etmişti. Lokomotif'in iki yıl için 5.4 milyon euro ödememek için, F.Bahçe ve G.Saray'ın da gündemine gelen 30 yaşındaki santrforu Beşiktaş'a bedelsiz gönderebileceği, siyah- beyazlıların da Smolov'u 1 yıllığına kiralamak istediği belirtilmişti.
KURTULMAK İSTİYORLAR
Fedor Smolov'un menajerler tarafından önerilmesi, hem de uygun şartlarda Beşiktaş'a gelebilecek olması Sergen Yalçın'ın dikkatini çekti. Lokomotif'in kurtulmak için 2.7 milyon euro'luk maaşının 2 milyon euro'sunu karşılayıp Celta'ya gönderdiği Rus oyuncu 47 yaşındaki teknik adamı mutlu etmişti. Ancak Smolov'un yaptıkları; daha önce 'oyuncunun delisini severim' diyen Sergen'in bile gözünü korkuttu.
RAHAT DURMUYOR
Fırtınalı bir ilişki yaşadığı dünya güzellerinden Rus model Victoria Lopyreva'da 2013'te evlendi. Mayıs 2015'te boşandı.
1 Ağustos 2018'de BMW M5'ini bir trafik bariyerine çarptı. Sürücü belgesi bir yıl süreyle askıya alındı ama o araba kullanmaya devam etti.
Nisan 2020'de Boris Yeltsin'in torunu olan nişanlısı Maria Yumasheva'nın 18'nci doğum gününü kutlamak için İspanya'nın koronavirüs protokollerini deldi. ve Rusya'ya döndü.
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