07 Haziran 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Mantıklı indirime varım

Mantıklı indirime varım
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.06.2020

Beşiktaş'ta yıllık 3 milyon euro kazanan Hırvat stoper Vida’nin menajeri, yönetimin feda talebine “Makul olursa kabul edebiliriz” şeklinde cevap verdi.

Beşiktaş yönetimi bir süre önce kendi istekleriyle indirim yapmaya yanaşmayan oyuncuların menajerleriyle temasa geçti. Bu isimlerin başında da Domagoj Vida geliyor. Hırvat oyuncunun menajeri, siyah-beyazlı yetkililerin pandemi sürecinde yaşananların kulübü zor durumda bıraktığı ve bu nedenle en az %30'luk indirim yapması gerektiği söyleyince; bunun imkansız olduğunu yanıtını verdi. Domagoj Vida'nın menajerinin "Bu oranlarda indirim olmaz. Makul bir rakam söylerseniz biz de kabul edebiliriz" dediği belirtildi. Vida'nın düşündüğü indirim oranının %10 seviyesini geçmeyeceği iddia edildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor
Canlı yayında açıkladı! Gökhan Gönül yüzde 51 ihtimalle... Canlı yayında açıkladı! "Gökhan Gönül yüzde 51 ihtimalle..."
Beşiktaş'a Elneny müjdesi! Beşiktaş'a Elneny müjdesi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör