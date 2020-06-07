Mantıklı indirime varım

Beşiktaş'ta yıllık 3 milyon euro kazanan Hırvat stoper Vida’nin menajeri, yönetimin feda talebine “Makul olursa kabul edebiliriz” şeklinde cevap verdi.

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Beşiktaşyönetimibir süre öncekendi istekleriyle indirimyapmaya yanaşmayanoyuncuların menajerleriyletemasa geçti.Bu isimlerin başında daDomagoj Vida geliyor.Hırvat oyuncunun menajeri,siyah-beyazlı yetkililerinpandemi sürecindeyaşananların kulübü zordurumda bıraktığı ve bu nedenleen az %30'luk indirimyapması gerektiği söyleyince;bunun imkansızolduğunu yanıtını verdi. DomagojVida'nın menajerinin"Bu oranlarda indirim olmaz.Makul bir rakam söylersenizbiz de kabul edebiliriz"dediği belirtildi. Vida'nın düşündüğüindirim oranının%10 seviyesini geçmeyeceğiiddia edildi.