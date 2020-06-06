Beşiktaş'a Elneny müjdesi!
Beşiktaş'ta alacakları nedeniyle sözleşmesini feshederek takımdan ayrılacağı konuşulan Mohamed Elneny ile ilgili kriz çözüldü. Mısırlı futbolcu, siyah-beyazlıların kendisine yaptığı ödeme sonrası ayrılık kararından vazgeçti.
Beşiktaş'ın sezon başında 1 yıllığına İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny'nin corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.
Mısırlı futbolcu, ücretinin büyük bir bölümünü alamaması nedeniyle siyah-beyazlı yönetim ile bir görüşme gerçekleştirerek maaşını tahsil etmek istedi.
NTV Spor'da yer alan habere göre, ücretini alamaması halinde sözleşmesini tek taraflı olarak feshedeceği konuşulan Elneny, kendisine yapılan ödemenin ardından ayrılık kararından vazgeçti.
Gelecek sezon Beşiktaş'ta oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar siyah-beyazı kulüpte kalacağı kesinleşti.
Bu sezon Beşiktaş ile 28 maçta görev alan Elneny, 2 asist üretti.
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