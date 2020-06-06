06 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Elneny müjdesi!

Beşiktaş'a Elneny müjdesi!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.06.2020

'ta alacakları nedeniyle sözleşmesini feshederek takımdan ayrılacağı konuşulan ile ilgili kriz çözüldü. Mısırlı futbolcu, siyah-beyazlıların kendisine yaptığı ödeme sonrası ayrılık kararından vazgeçti.

'ın sezon başında 1 yıllığına ekiplerinden 'den kiraladığı 'nin corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.

Mısırlı futbolcu, ücretinin büyük bir bölümünü alamaması nedeniyle siyah-beyazlı yönetim ile bir görüşme gerçekleştirerek maaşını tahsil etmek istedi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, ücretini alamaması halinde sözleşmesini tek taraflı olarak feshedeceği konuşulan Elneny, kendisine yapılan ödemenin ardından ayrılık kararından vazgeçti.

Gelecek sezon Beşiktaş'ta oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar siyah-beyazı kulüpte kalacağı kesinleşti.

Bu sezon Beşiktaş ile 28 maçta görev alan Elneny, 2 asist üretti.

Canlı yayında açıkladı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! Gökhan Gönül yüzde 51 ihtimalle... Canlı yayında açıkladı! "Gökhan Gönül yüzde 51 ihtimalle..."
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor
Şok sakatlık! Antalyaspor maçında yok Şok sakatlık! Antalyaspor maçında yok
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör