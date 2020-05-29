29 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Çebi bugün serbest

Çebi bugün serbest
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin 14 günlük karantina süresi doluyor.

Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin karantinası bugün bitiyor. 14 Mayıs'ta tanı testi pozitif çıkan Çebi evinde 14 günlük karantinaya alınmıştı. Karantina süresi bitecek olan başkanın, Ümraniye 'ne giderek yoğun bir temponun içine girmesi bekleniyor. Bu temponun bazı başlıkları ise futbolcularla yapılan ücret indirimi görüşmeleri, iç transferde , , Atiba gibi futbolculara yapılacak yeni sözleşme görüşmeleri.
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