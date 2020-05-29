29 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

O isim Ubani

Beşiktaş'ta o isim belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

Futbolculuk kariyeri sonrası menajerliğe soyunan , geçtiğimiz günlerde "Afrika'nın en yetenekli futbolcusunu Beşiktaş'a getirmek istiyorum" demişti. Bu ismin Nijeryalı Wisdom Ubani olduğu bildirildi.

Futbolculuk kariyeri sonrası menajerliğe soyunan , geçtiğimiz günlerde "Afrika'nın en yetenekli futbolcusunu Beşiktaş'a getirmek istiyorum" demişti. Bu ismin Nijeryalı Wisdom Ubani olduğu bildirildi. Mercimek'in ayrıca Erdal Torunoğulları ile bir görüşme yaparak U-17 Afrika Şampiyonası'nda 5 maçta 3 gol atan Ubani'nin kıtanın yeni yıldız adayı olduğunu söylediği öğrenildi.
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