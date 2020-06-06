Turgay Demir: Gökhan Gönül yüzde 51 ihtimalle Beşiktaş'tan ayrılacak

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Spor Gündemi programında Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi biten ve adı Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül ile ilgili "Gökhan Gönül, benim yaptığım araştırmalara göre yüzde 51 Beşiktaş'tan gitmeye yakın." dedi.

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