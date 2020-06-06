06 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.06.2020

'in 27. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor'u ağırlayacak olan , 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

İstasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2 ve taktik programın yer aldığı uygulamalarla devam ettiği ifade edidi.

Antrenmanın, yarım sahada değişimli olarak yapılan çift kale maç, kondisyon koşuları ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

, çalışmalarına 1 günlük aranın ardından 8 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde gerçekleştirilecek idmanla devam edecek.

Sergen Yalçın'dan yıldız isim için şok sözler! "Giderse gitsin"




YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yıldız isim için şok sözler! Giderse gitsin Yıldız isim için şok sözler! "Giderse gitsin"
Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi
Şok sakatlık! Antalyaspor maçında yok Şok sakatlık! Antalyaspor maçında yok
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör