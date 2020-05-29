29 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Mirin'e yer yok!

Mirin'e yer yok!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

Gelecek sezonun kadrosu için çalışan Beşiktaş'ta kalmasını ve gitmesini istediği isimleri netleştirirken Fransa'da Toulouse'a kiralanan Isimat-Mirin'e kapıyı kapattı.

Gelecek sezonun kadrosu için çalışan Beşiktaş'ta kalmasını ve gitmesini istediği isimleri netleştirirken Fransa'da Toulouse'a kiralanan Isimat-Mirin'e kapıyı kapattı. Mirin'in, usta hocanın gelecek yılki kadro planlamasında yer almadığı her türlü teklifte elden çıkarılması yönünde yönetime rapor verdiği kaydedildi.
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