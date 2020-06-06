Sergen Yalçın'dan yıldız isim için şok sözler! "Giderse gitsin"

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak Loris Karius ile yollarını ayıran ve kadroda düşünülmeyen isimleri de göndermesi beklenen siyah-beyazlılarda ikinci ayrılık gerçekleşiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yıldız ismin ayrılığına onay verdiği ve yıldız oyuncu için "Giderse gitsin" dediği öğrenildi. Son dakika Beşiktaş haberleri...