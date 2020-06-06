06 Haziran 2020, Cumartesi

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Sergen Yalçın'dan yıldız isim için şok sözler! "Giderse gitsin"

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak Loris Karius ile yollarını ayıran ve kadroda düşünülmeyen isimleri de göndermesi beklenen siyah-beyazlılarda ikinci ayrılık gerçekleşiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yıldız ismin ayrılığına onay verdiği ve yıldız oyuncu için "Giderse gitsin" dediği öğrenildi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 11:58
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Sergen Yalçın'dan yıldız isim için şok sözler! Giderse gitsin

Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Sergen Yalçın'dan yıldız isim için şok sözler! Giderse gitsin

Sezonun sona ermesiyle birlikte takımda düşünülmeyen birçok isimle yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda ilk olarak Loris Karius takımdan ayrılmıştı.

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Sergen Yalçın'dan yıldız isim için şok sözler! Giderse gitsin

Alman kaleci, alacaklarını öne sürerek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

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Sergen Yalçın'dan yıldız isim için şok sözler! Giderse gitsin

Kara Kartal'da Karius'un ardından bir ismin daha takımdan gitmesinin kesinleştiği ve Sergen Yalçın'ın bu ayrılığa onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Sergen Yalçın'dan yıldız isim için şok sözler! Giderse gitsin

Sezon başında Arsenal'den kiralık olarak transfer edilen Mohamed Elneny başarılı performansıyla topladığı takdiri bir anda çöpe attı.

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