04 Haziran 2020, Perşembe

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Beşiktaş'ın soluna sürpriz isim! Görüşme gerçekleşti

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Caner Erkin'in alternatifini belirledi. Siyah-beyazlıların, bonservisi Premier Lig ekibi Watford'da bulunan 22 yaşındaki genç sol bek ile görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 01:20 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 06:36
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Beşiktaş'ın soluna sürpriz isim! Görüşme gerçekleşti

Lige verilen corona virüsü arasında gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.

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Beşiktaş'ın soluna sürpriz isim! Görüşme gerçekleşti

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.

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Beşiktaş'ın soluna sürpriz isim! Görüşme gerçekleşti

Beşiktaşlı yöneticiler, eski kulübü Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Caner Erkin'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı da önlemini aldı.

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Beşiktaş'ın soluna sürpriz isim! Görüşme gerçekleşti

Siyah-beyazlıların, sol bek pozisyonunda görev yapan Caner Erkin'in alternatifini belirlediği ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ın soluna sürpriz isim! Görüşme gerçekleşti

YENİ SOL BEK ESTUPINAN!

Ekvador'dan Studio Futbol, Beşiktaş'ın Osasuna'da kiralık oynayan, bonservisi de Watford'da olan Pervis Estupinan ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

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