06 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Antalyaspor maçında yok

Şok sakatlık! Antalyaspor maçında yok
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 Giriş Tarihi: 05.06.2020

'in 27. haftasında ile karşılaşacak olan 'ta sakatlık şoku yaşandı. Siyah beyazlı ekibin hücum oyuncusu Nkoudou, sakatlığı sebebiyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'dan Siyah beyazlılar'a kötü haber geldi.

Beinsports'un haberine göre; 25 yaşındaki oyuncu gelecek hafta oynanacak olan maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Kartal'ın bu sezon başında bonservisini Tottenham'dan 4 milyon euro'ya aldığı futbolcu 26 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.


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