05 Haziran 2020, Cuma

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Kartal'a Ajax modeli! Yeni Beşiktaş...

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta oyuncu arayışları devam ederken, siyah-beyalı yönetim maddi sıkıntılar nedeniyle yerli, kiralık ve bonservisi elinde olan futbolcuların transferine ağırlık verecek. Kara Kartal bu doğrultuda arayışlarını sürdürürken, Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, köşe yazısında Beşiktaş'ın kurtuluş reçetesini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 17:29
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Kartal'a Ajax modeli! Yeni Beşiktaş...

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu hazırlıyor.

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Kartal'a Ajax modeli! Yeni Beşiktaş...

Bu kapsamda çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar takımdaki mevcut isimler hakkında kararlar almaya başlarken, transfer için düğmeye bastı.

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Kartal'a Ajax modeli! Yeni Beşiktaş...

Fotomaç Gazetesi Yazarı Sinan Vardar kaleme aldığı yazısında futbolun bambaşka bir döneme girdiğini ve Beşiktaş'ın bu yeni döneme hazırlıklı olmak adına hamlelerini yapması gerektiğini ifade etti.

İşte usta yazarın köşe yazısından öne çıkan satır başları...

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Kartal'a Ajax modeli! Yeni Beşiktaş...

Dünyamız yaşanan salgının ardından bambaşka bir döneme giriyor. Futbol ve özelikle de kulüpler de bu değişimden etkilenecek.

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Kartal'a Ajax modeli! Yeni Beşiktaş...

Beşiktaş bu yeni döneme hazırlıklı olmalı. Gelecek hafta lig yeniden başlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'dan beklentim altyapıdan çıkan gençlere yer vermesi...

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