Kartal'a Ajax modeli! Yeni Beşiktaş...

Fotomaç Gazetesi Yazarı Sinan Vardar kaleme aldığı yazısında futbolun bambaşka bir döneme girdiğini ve Beşiktaş'ın bu yeni döneme hazırlıklı olmak adına hamlelerini yapması gerektiğini ifade etti.

İşte usta yazarın köşe yazısından öne çıkan satır başları...