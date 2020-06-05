05 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi

Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.06.2020

ekiplerinden , 27. haftada Fraport TAV ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet ve kondisyon çalışması uygulandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet ve kondisyon çalışması uygulandı.

İdman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla devam eden antrenman, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapılan kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı.

, hazırlıklarına saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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