Beşiktaş Atiba'ya teklifini yaptı

Beşiktaş'ın ilerleyen yaşına rağmen yüksek performans gösteren tecrübeli oyuncu Atiba ile görüşmeleri devam ediyor. Atiba'nın istediği ücret ile yönetim arasında gelecek sezon için ciddi fark var.

Beşiktaş yönetiminin Atiba'ya bir kısım maaş artı maç başı ücret teklif ettiği bildirildi. Görüşmeler sırasında yönetimin Atiba'ya "Beşiktaş'ta en fazla forma giyen oyuncuların başındasın, yaptığımız teklif ile geçen sene aldığından daha fazlasını kazanabilirsin" dediği öğrenildi. Atiba ise yapılan teklife bir yanıt vermedi.

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