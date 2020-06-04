04 Haziran 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic’in yerine Aldin Cajic

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Ljajic’in yerine geliyor...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

’ın yılda 2.5 milyon Euro alan Adem Ljajic’i göndererek ’da oynayan 27 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız ’i edeceği iddia edildi.

Gelecek sezon küçülecek olan 'ın bu kez Ljajic'le yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi.

Yönetimin yıllık 2,5 milyon euro kazanan ve bonservisi alındıktan sonra eski performansına ulaşamayan Ljajic'in yerine 'da oynayan 'le temas kurduğu iddia edildi.

27 yaşındaki Boşnak star için İstanbulspor'la masaya oturan yönetici Erdal Torunoğulları'nın transferi 500 bin euroya bitirdiği belirlenirken Cajic'in ise senelik 250 bin euro alacağı öğrenildi.

Cajic, İstanbulspor formasıyla 25 maçta 9 gol atarken performansıyla büyük beğeni kazandı.

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