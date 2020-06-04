Beşiktaş'ta Adem Ljajic’in yerine Aldin Cajic

Beşiktaş’ın yılda 2.5 milyon Euro alan Adem Ljajic’i göndererek İstanbulspor’da oynayan 27 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız Aldin Cajic’i transfer edeceği iddia edildi.

Gelecek sezon küçülecek olan Beşiktaş'ın bu kez Ljajic'le yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi.



Yönetimin yıllık 2,5 milyon euro kazanan ve bonservisi alındıktan sonra eski performansına ulaşamayan Ljajic'in yerine İstanbulspor'da oynayan Aldin Cajic'le temas kurduğu iddia edildi.



27 yaşındaki Boşnak star için İstanbulspor'la masaya oturan yönetici Erdal Torunoğulları'nın transferi 500 bin euroya bitirdiği belirlenirken Cajic'in ise senelik 250 bin euro alacağı öğrenildi.



Cajic, İstanbulspor formasıyla 25 maçta 9 gol atarken performansıyla büyük beğeni kazandı.

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