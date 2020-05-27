Beşiktaş'ta Elneny krizi!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da gösterdiği performansla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemine giren Bernard Mensah için flaş bir iddia ortaya atıldı ve Ganalı futbolcunun gideceği takımla birlikte ödenecek bonservisi açıklandı. İşte detaylar...