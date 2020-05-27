27 Mayıs 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Cantalapiedra yakın takipte

Cantalapiedra yakın takipte!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.05.2020

Beşiktaş'tan yaz transferi için ilk ciddi hamle geldi. Ailesinin yanında Hollanda'da bulunan yönetici Erdal Torunoğulları, İspanyol oyuncu Aitor Cantalapiedra'yı takibe aldı.

Beşiktaş'tan yaz transferi için ilk ciddi hamle geldi. Ailesinin yanında Hollanda'da bulunan yönetici Erdal Torunoğulları, İspanyol oyuncu Aitor Cantalapiedra'yı takibe aldı. Twente ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sezonu 21 maçta 7 gol ve 4 asistle tamamladı. Torunoğulları'nın her iki kanatta da oynayabilen Cantalapiedra'nın menajeriyle bu hafta görüşmesi bekleniyor.

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