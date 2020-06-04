04 Haziran 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş antrenman öncesi George Floyd'u andı!

Beşiktaş idman öncesi George Floyd'u andı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, sabah antrenmanı öncesinde ABD'de öldürüren George Floyd anısına saygı duruşunda bulundular.

46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un, geçtiğimiz hafta Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin dakikalarca ensesine diziyle basması nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası ırkçılığa karşı paylaşımlar devam ediyor.

Beşiktaş da antrenman öncesi, George Floyd'un anısına futbolcular bir araya gelerek G ve F harfleri oluşturacak şekilde dizildiler ve ırkçılığı protesto ettiler.

Bu anlar kulübün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

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