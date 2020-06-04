Beşiktaş antrenman öncesi George Floyd'u andı!

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, sabah antrenmanı öncesinde ABD'de öldürüren George Floyd anısına saygı duruşunda bulundular.

46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un, geçtiğimiz hafta Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin dakikalarca ensesine diziyle basması nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası ırkçılığa karşı paylaşımlar devam ediyor.

Beşiktaş da antrenman öncesi, George Floyd'un anısına futbolcular bir araya gelerek G ve F harfleri oluşturacak şekilde dizildiler ve ırkçılığı protesto ettiler.

Bu anlar kulübün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

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