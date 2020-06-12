Ahmet Nur Çebi açıkladı! Quaresma Beşiktaş'a dönecek mi?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çebi, Ricardo Quaresma'nın yeniden siyah-beyazlı takımda oynamayacağını açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ricardo Quaresma'nın takıma döneceği iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ta Quaresma defterinin artık kapandığının altını çizen Çebi, "Beşiktaş için Quresma defteri kapandı, artık önümüze bakıyoruz. Quaresma, Beşiktaş'ta çok güzel günler geçirdi ama şu anda Kasımpaşa'da forma giyiyor ve Beşiktaş'ta yeniden oynaması gibi bir gündemimiz söz konusu değil" dedi.

Quaresma da kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Beşiktaş'a geri dönmek için hiçbir görüşme yapmadığını ifade ederek, "Beşiktaş'a ve taraftarına olan büyük sevgim ve saygım biliniyor. Kulüplerin ve oyuncular menajerlerinin özel olarak konuşmaları doğaldır ancak ben bugüne kadar Beşiktaş'a olası bir geri dönüş ile ilgili kimseyle konuşmadım" dedi.

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