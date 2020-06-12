12 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi açıkladı! Quaresma Beşiktaş'a dönecek mi?

Çebi açıkladı! Quaresma Beşiktaş'a dönecek mi?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 Giriş Tarihi: 12.06.2020

Kulübü Başkanı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çebi, 'nın yeniden siyah-beyazlı takımda oynamayacağını açıkladı.

Başkanı , 'nın takıma döneceği iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Quaresma defterinin artık kapandığının altını çizen Çebi, "Beşiktaş için Quresma defteri kapandı, artık önümüze bakıyoruz. Quaresma, Beşiktaş'ta çok güzel günler geçirdi ama şu anda 'da forma giyiyor ve Beşiktaş'ta yeniden oynaması gibi bir gündemimiz söz konusu değil" dedi.

Quaresma da kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Beşiktaş'a geri dönmek için hiçbir görüşme yapmadığını ifade ederek, "Beşiktaş'a ve taraftarına olan büyük sevgim ve saygım biliniyor. Kulüplerin ve oyuncular menajerlerinin özel olarak konuşmaları doğaldır ancak ben bugüne kadar Beşiktaş'a olası bir geri dönüş ile ilgili kimseyle konuşmadım" dedi.

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