Beşiktaş'ın eski forveti Mario Gomez sezon sonunda futbolu bırakacak

Beşiktaş'ta bir sezon forma giymesine rağmen taraftarın sevgilisi haline gelen 34 yaşındaki Alman golcü Mario Gomez, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Mario Gomez'den flaş bir karar geldi. Siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı isimlerin başında gelen Alman yıldız, sezon sonunda kramponlarını asacağının açıkladı.

Kariyerine Bundesliga 2'de Stuttgart formasıyla devam eden 34 yaşındaki Alman oyuncu bu sezon 21 karşılaşmaya çıkarken takımına 6 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Beşiktaş'ta 2015-2016 sezonunda kiralık olarak forma giyen Gomez, çıktığı 41 maçta 28 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

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