03 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 'yeni Atiba'sını buldu! Hamza Barry...

Beşiktaş 'yeni Atiba'sını buldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 Giriş Tarihi: 03.06.2020

Transferde sıcak gelişmeler yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçeli Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi Kerim Alıcı'yı gündemine almıştı. Siyah-beyazlıların Kerim'den başka bir ismi de kadrosuna katmak istediği ve bu ismin 'yeni Atıba' olacağı iddia edildi. İşte detaylar...

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 44 puanla zirveden 9 puan uzakta 5. sırada yer alıyor. Özellikle 'ın gelişi sonrası başarılı bir grafik sergileyen siyah-beyazlıların transfer gündemi de oldukça yoğun...

Son olarak Altınordu'da forma giyen Kerem Alıcı'yı kadrosuna katmak istediği iddia edilen 'a gündem bu kez orta saha. Bu bölge için takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın, ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hamza Barry ile el sıkıştığı öğrenildi. Hamza Barry ile ilgili ilginç transfer detayı ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan transferde Kerim Alıcı hamlesi!

Hamza Barry, 2016-17 sezonu yaz transfer döneminde menajerler aracılığı ile 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a önerilmiş ve o dönem yetersiz bulunarak veto yemişti.

O dönem İsrail ekibi H. 'den Hajduk Split'e transfer olan 26 yaşındaki Gambiyalı futbolcu, 4 sezondur Hırvat ekibinde oynuyor. (Ajansspor)

Beşiktaş iki transferi bitirdi! Anlaşma tamam haberin devamı

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