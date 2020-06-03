03 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Galatasaray'a şampiyonluk cevabı!

Beşiktaş'tan G.Saray'a set cevap!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.06.2020

, 1986-87 sezonu hakkında yeni bir açıklama yayımladı: "Bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir."

, 'ın kitabındaki itirafları doğrultusunda 'ye 1986-87 sezonu şampiyonluğunun yeniden tescili için başvuruda bulunmuş, buna cevap vermişti.

Beşiktaş, geçtiğimiz gün Galatasaray'ın Siyah-Beyazlılar hakkında yapmış olduğu açıklamaya cevap verdi.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şöyle;

Bakkal'ın yaşam öyküsünü anlattığı kitabındaki itirafları doğrultusunda, 1986-87 sezonu şampiyonluğunun Kulübümüz adına yeniden tescili için 'na yapmış olduğumuz müracaat ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü'nün 1 Haziran 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya cevabımızdır.

Öncelikle söylemek isteriz ki Galatasaray Spor Kulübü'nün bu açıklamasının muhatabı nasıl ki Sayın Mesut Bakkal ise bu hususta Kulübümüzün muhatabı da ilgili kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu'dur.

Onursal Başkanımız Sayın 'nın söylediği 'Şerefli ikinciliklerimiz ile gurur duyuyoruz' ifadesinin ne için söylendiği tüm kamuoyu tarafından yıllardır çok iyi bilinmektedir.

Başkanımız Sayın 'nin yapmış olduğu açıklamaları 'Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir.

Kulübümüz tarafından kazanılmış olan şampiyonlukların ve kupaların 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazanıldığı tüm spor camiasında çok iyi bilinmektedir. Bundan sonra da böyle olacaktır.

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