Beşiktaş'tan transferde Kerim Alıcı hamlesi!
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, şampiyonluk yolunda önemli bir kadro kurmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar bu kapsamda transfer listesini hazırlarken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçeli Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi Kerim Alıcı'nın Beşiktaş tarafından istedndiği iddia edildi. İşte detaylar...
Geçen sezondan bu yana Kerim'i takip eden siyah-beyazlıların İzmir temsilcisine teklif sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Bu sezon kırmızı-lacivertli formayla 25 maçta görev alıp, 3 asist yapan 23 yaşındaki savunmacının Altınordu ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Türk futbolunda son yılların yetiştirici kulübü olup bu yıl Ravil Tagir, Burak İnce, Hüseyin Atakan Üner gibi gençleri de vitrine çıkaran Altınordu yönetiminin cazip bir teklif gelmesi halinde Kerim'in satışına sıcak baktığı öğrenildi.
Geçen sezon Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olarak bu yıl Belçika'da Westerlo forması giyen Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi olan Kerim'in de Süper Lig'de mücadele eden bir kulüpte görev almak istediği gelen haberler arasında. Altınordu'da profesyonel olan Kerim, A takıma yükseldikten sonra son 4 sezonda 1'inci Lig'de toplam 83 maçta görev alıp, 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Genç defans oyuncusu bir kez U18, bir kez de U21 Milli Takım formasını terletti. Kerim, kariyerinde şimdiye kadar hiç kırmızı kart görmeyerek de dikkat çekti.
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