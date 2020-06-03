03 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan transferde Kerim Alıcı hamlesi!

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! F.Bahçeli oyuncunun kardeşi...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 Giriş Tarihi: 03.06.2020

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , şampiyonluk yolunda önemli bir kadro kurmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar bu kapsamda transfer listesini hazırlarken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçeli Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi 'nın Beşiktaş tarafından istedndiği iddia edildi. İşte detaylar...

Geçen sezondan bu yana Kerim'i takip eden siyah-beyazlıların İzmir temsilcisine teklif sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Bu sezon kırmızı-lacivertli formayla 25 maçta görev alıp, 3 asist yapan 23 yaşındaki savunmacının Altınordu ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Türk futbolunda son yılların yetiştirici kulübü olup bu yıl Ravil Tagir, Burak İnce, Hüseyin Atakan Üner gibi gençleri de vitrine çıkaran Altınordu yönetiminin cazip bir teklif gelmesi halinde Kerim'in satışına sıcak baktığı öğrenildi.

Geçen sezon Altınordu'dan Fenerbahçe'ye olarak bu yıl Belçika'da Westerlo forması giyen Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi olan Kerim'in de 'de mücadele eden bir kulüpte görev almak istediği gelen haberler arasında. Altınordu'da profesyonel olan Kerim, A takıma yükseldikten sonra son 4 sezonda 1'inci Lig'de toplam 83 maçta görev alıp, 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Genç defans oyuncusu bir kez U18, bir kez de U21 Milli Takım formasını terletti. Kerim, kariyerinde şimdiye kadar hiç kırmızı kart görmeyerek de dikkat çekti.

Beşiktaş 'yeni Atiba'sını buldu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş 'yeni Atiba'sını buldu! Beşiktaş 'yeni Atiba'sını buldu!
Canlı yayında açıkladı! Sezon bitmeden ayrılması sürpriz olmaz Canlı yayında açıkladı! "Sezon bitmeden ayrılması sürpriz olmaz"
Görüşme yapıldı! Gelecek sezon... Görüşme yapıldı! Gelecek sezon...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör