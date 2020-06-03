03 Haziran 2020, Çarşamba

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Beşiktaş iki transferi bitirdi! Anlaşma tamam

Corona virüsü pandemisi nedeniyle lige verilen arada yaz transfer dönemi için arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, yeni sezonun ilk bombalarını patlatıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, transfer listesindeki iki isimle prensip anlaşması sağladı. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 01:37 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 06:36
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Beşiktaş iki transferi bitirdi! Anlaşma tamam

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılarda gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Beşiktaş iki transferi bitirdi! Anlaşma tamam

Pandemi sürecinde birçok isimle temasa geçen ancak yüz yüze görüşme olmadığı için resmi girişimleri askıya alan Beşiktaş yönetimi düğmeye bastı.

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Beşiktaş iki transferi bitirdi! Anlaşma tamam

Birçok bölgeye transfer yapması beklenen Kara Kartal'ın takviyedeki önceliklerinden biri de kaleci transferi...

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Beşiktaş iki transferi bitirdi! Anlaşma tamam

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, alacaklarını öne sürerek sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

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Beşiktaş iki transferi bitirdi! Anlaşma tamam

26 yaşındaki file bekçisinin ayrılığının ardından birçok isimle temas kuran siyah-beyazlılar, aradığı kaleciyi buldu.

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