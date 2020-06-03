Beşiktaş Kevin-Prince Boateng ile görüştü! Gelecek sezon...

Devre arası transfer döneminde Fiorentina'dan kiralanan Kevin-Prince Boateng'in gelecek sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Ganalı oyuncunun gelecek planlamasına ilişkin önemli bir haber aktarıldı. İşte detaylar...

Kevin Prince Boateng Beşiktaş'ta kalacak mı? Fiorentina'ya mı dönecek? Bu sorunun cevabı kısa zamanda yanıt bulacak...

İtalyan medyası, Gana medyasını kaynak gösterdiği haberde oyuncunun Fiorentina'ya döneceğini ifade etti.

1 AY ÖNCE GÖRÜŞTÜLER

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş ve Kevin Prince Boateng'in görüşmesi 1 ay öncesine dayanıyor ve taraflar, anlaşma sağlayamadı.

Kevin Prince Boateng, bu sezon Süper Lig'de 6 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

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