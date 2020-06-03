03 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kevin-Prince Boateng ile görüştü! Gelecek sezon...

Görüşme yapıldı! Gelecek sezon...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 Giriş Tarihi: 03.06.2020

Devre arası döneminde Fiorentina'dan kiralanan Kevin-Prince Boateng'in gelecek sezon 'ta kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Ganalı oyuncunun gelecek planlamasına ilişkin önemli bir haber aktarıldı. İşte detaylar...

Kevin Prince Boateng 'ta kalacak mı? Fiorentina'ya mı dönecek? Bu sorunun cevabı kısa zamanda yanıt bulacak...

İtalyan medyası, Gana medyasını kaynak gösterdiği haberde oyuncunun Fiorentina'ya döneceğini ifade etti.

Beşiktaş iki transferi bitirdi! Anlaşma tamam

1 AY ÖNCE GÖRÜŞTÜLER

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş ve Kevin Prince Boateng'in görüşmesi 1 ay öncesine dayanıyor ve taraflar, anlaşma sağlayamadı.

Kevin Prince Boateng, bu sezon 'de 6 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

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