Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Süper Lig'de yeni sezonun ismi...
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 2020-2021 sezonuna corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verilmesini önerdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ülkemizin Kovid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2020-2021 Süper Lig sezonuna 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.
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