01 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Süper Lig'de yeni sezonun ismi...

Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Yeni sezonun ismi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

ekiplerinden , 'na () 2020-2021 sezonuna corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verilmesini önerdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ülkemizin Kovid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle 'na, 2020-2021 sezonuna 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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