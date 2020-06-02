Beşiktaş kanadını yeniliyor! Transferde hedef Nana Ampomah

Corona virüsü sonrasında yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle bonservissiz veya maliyeti düşük isimlere yönelen Beşiktaş için sevindirici haber geldi. Alman kulübü, 24 yaşındaki yıldız oyuncusunun istediği performansı gösteremediği için siyah-beyazlılara yollamaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'a transfer müjdesi geldi... Siyah beyazlıların gündeminde olduğu iddia edilen Nana Ampomah'ın ayrılığına onay verilebileceği iddia edildi.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, geçtiğimiz yaz 4 milyon euro karşılığında Fortuna Düsseldorf'a transfer olan yıldız ismin burada istediği performansı sergileyemediği ifade edildi.

Almanya Bundesliga'nın sona ermesiyle beraber Düsseldorf'un Ampomah konusunda karar vereceği ve Beşiktaş'ın kiralık teklifine onay vereceği aktarıldı.

Nana Ampomah, bu sezon toplamda 16 karşılaşmada rol alırken 2 gol kaydetti ve 1 asiste imza attı.

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