Beşiktaş kanadını yeniliyor! Transferde hedef Nana Ampomah
Corona virüsü sonrasında yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle bonservissiz veya maliyeti düşük isimlere yönelen Beşiktaş için sevindirici haber geldi. Alman kulübü, 24 yaşındaki yıldız oyuncusunun istediği performansı gösteremediği için siyah-beyazlılara yollamaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...
Beşiktaş'a transfer müjdesi geldi... Siyah beyazlıların gündeminde olduğu iddia edilen Nana Ampomah'ın ayrılığına onay verilebileceği iddia edildi.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, geçtiğimiz yaz 4 milyon euro karşılığında Fortuna Düsseldorf'a transfer olan yıldız ismin burada istediği performansı sergileyemediği ifade edildi.
Almanya Bundesliga'nın sona ermesiyle beraber Düsseldorf'un Ampomah konusunda karar vereceği ve Beşiktaş'ın kiralık teklifine onay vereceği aktarıldı.
Nana Ampomah, bu sezon toplamda 16 karşılaşmada rol alırken 2 gol kaydetti ve 1 asiste imza attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı