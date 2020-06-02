Efsane geri döndü
Beşıktaş, Vodafone ile sona eren anlaşma sonrası aradığı forma göğüs sponsorluğu için Beko ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada Beko'nun yeniden kulübe destek vermesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
"Beşiktaş'ımızın şanlı tarihinde yeri ayrı olan efsane sponsorumuz Beko'yu, tekrar şanlı Beşiktaş formasının göğsünde görecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullanan başkan Ahmet Nur Çebi şöyle devam etti:
GÜCÜNÜ HEP HİSSETTİK
"Tarıhe geçen 90'lı yıllarda ve 100. yıl şampiyonluğumuzda hep takım formasında sponsorumuzun gücünü hissettik. Bu iki dev marka birlikte nice başarılara, şampiyonluklara imza attı. Türk sporunu ileriye taşıyan bir kulüp olma misyonumuz var. Taraftarlarımızın gönlündeki sponsorluk anlaşmasının gerçekleşmiş olmasından ayrıca mutluyuz." Öte yandan siyah-beyazlı kulübün anlaşma gereği sponsorluk ücreti olarak 2 sezon için 42 milyon lira alacağı açıklandı. Firma gelecek sezondan itibaren göğüs kısmında yer alacak.
'GURURLA KABARAN GÖĞSÜMÜZDE'
Anlaşma sosyal medyada nostaljik video ile duyuruldu. Şampiyonluk ve gol sevinçlerinin yer aldığı videoda "Başarılarla dolu 30 yılı aşkın birliktelik. Efsane sponsorumuz Beko, yeniden gururla kabaran göğsümüzde" denildi.
SİNYALİ VERDİLER
Beşıktaş yeni anlaşmanın sinyalini önceki gece verdi. Kulübün sosyal medya hesaplarından "Efsane geri dönüyor" ifadesi kullanılıp Beko'nun reklam müziği çalındı. Taraftarlar gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.
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