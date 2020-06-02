02 Haziran 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Keinan Davis sesleri

Keinan Davis sesleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.06.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın, ekibi Aston Villa’nın 22 yaşındaki forveti Keinan Davis ile ilgilendiği belirtildi. Hatta görüşmelerin bu hafta yapılacağı iddia edildi.

Burak Yılmaz'ın yanına golcü arayışında olan Beşiktaş'ın Aston Villa ile sözleşmesi sona erecek olan Keinan Davis için kolları sıvadığı iddia edildi. Güven, Umut ve Larin gibi hücum oyuncularından sadece birini takımda tutma kararı alan siyah-beyazlıların kariyerinde Aston Villa dışında başka bir takımda forma giymeyen 22 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferini bitirmek istediği hatta bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştirileceği ileri sürüldü.

CHADLI'YE DE İLGİ SÜRÜYOR

Öte yandan mali sorunlar nedeniyle önceliğini bonservissiz ya da maliyeti düşük futbolculara veren ve haziran 2020 itibariyle Anderlecht ile sözleşmesi sona erecek Nacer Chadli ismini gündemine alan Beşiktaş'ın başarılı futbolcu için de ilgisi sürüyor. Sport24. gr sitesi, Monaco'nun oyuncudan mutlaka kurtulmak istediğini yazdı.

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