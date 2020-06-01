01 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş çalışmalarını sürdürdü

Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

ekiplerinden , 12 Haziran'da yeniden start alacak Süper Lig için hazırlıklarını 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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