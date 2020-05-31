Yeni Malatyaspor Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı

Kısa süre önce adı eski kulübü Beşiktaş ile de anılan Gökhan Töre, geleceğine ilişkin son kararı verdi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da aktif futbol yaşantısını sürdüren tecrübeli futbolcu, Anadolu temsilcisiyle yola devam etme kararı aldı.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Öte yandan Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre ile 1 yıl daha anlaştığını TFF'ye resmi olarak bildirdi.

Gökhan Töre, bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla toplamda 21 müsabakada rol alırken 2 gol 4 asistle oynamıştı.

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