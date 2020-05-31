31 Mayıs 2020, Pazar

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı

Beşiktaş'a kötü haber! Sözleşmesi uzatıldı
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 Giriş Tarihi: 31.05.2020

ekiplerinden BtcTurk , adı ile anılan 'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyon hakkını kullandığını 'ye bildirdi.

Kısa süre önce adı eski kulübü ile de anılan , geleceğine ilişkin son kararı verdi.

ekiplerinden 'da aktif futbol yaşantısını sürdüren tecrübeli futbolcu, Anadolu temsilcisiyle yola devam etme kararı aldı.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Öte yandan Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre ile 1 yıl daha anlaştığını 'ye resmi olarak bildirdi.

Gökhan Töre, bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla toplamda 21 müsabakada rol alırken 2 gol 4 asistle oynamıştı.

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