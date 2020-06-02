02 Haziran 2020, Salı

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Beşiktaş Karius'un alternatifini buldu! Volkan Babacan ve Sinan Bolat derken...

Liverpool'dan kiralanan Loris Karius'ın alacaklarını öne sürerek sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Volkan Babacan ve Sinan Bolat'tan birini kadrosuna katacağı öne sürülen siyah-beyazlıların 33 yaşındaki file bekçisiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve oyuncunun Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 01:59 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 06:38
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Beşiktaş Karius'un alternatifini buldu! Volkan Babacan ve Sinan Bolat derken...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelik kaleci takviyesine verilmiş durumda.

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Beşiktaş Karius'un alternatifini buldu! Volkan Babacan ve Sinan Bolat derken...

Siyah-beyazlı yönetim, Karius'un takımdan ayrılmasının ardından birçok isimle temas kurarken, listeye yeni bir isim daha eklendi.

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Beşiktaş Karius'un alternatifini buldu! Volkan Babacan ve Sinan Bolat derken...

Takvim'in haberine göre siyah-beyazlılar, Volkan Babacan, Sinan Bolat ve Fabri'nin ardından bonservisi Bournemouth'ta olan Bosna Hersekli kaleci Asmir Begovic'i de gündemine aldı.

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Beşiktaş Karius'un alternatifini buldu! Volkan Babacan ve Sinan Bolat derken...

33 yaşındaki Begovic'in kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon bitiyor.

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Beşiktaş Karius'un alternatifini buldu! Volkan Babacan ve Sinan Bolat derken...

SON OLARAK MILAN'DA OYNADI

Bonservisi Bournemouth'ta olmasına rağmen bu sezonu önce Qarabağ, sonra da Milan'da kiralık olarak geçiren kaleci Begovic'in menajeriyle de bir ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

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