01 Haziran 2020, Pazartesi

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Menajeri resmen duyurdu! "Beşiktaş'la görüşüyoruz"

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında mali anlamda büyük kayıplar yaşayan Beşiktaş, transferde önceliğini bonservissiz isimlere vermişti. Bu kapsamda sezon sonunda sözleşmesi bitecek ismi gündemine alan siyah-beyazlılar için, oyuncunun menajeri "Beşiktaş'la görüşüyoruz" açıklaması yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 15:44
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Menajeri resmen duyurdu! Beşiktaş'la görüşüyoruz

Beşiktaş transferde gaza bastı... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle mali anlamda sorunlar yaşayan siyah beyazlılar, rotasını bonservisi elinde olan yıldızlarla görüşmelere başladı.

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Menajeri resmen duyurdu! Beşiktaş'la görüşüyoruz

Teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Erdal Torunoğulları yönetiminde devam eden transfer çalışmalarında aranılan ilk ismin bulunduğu ifade edildi.

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Menajeri resmen duyurdu! Beşiktaş'la görüşüyoruz

Sezonun sona ermesiyle beraber mevcut kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek yıldız ismin, Beşiktaş ile ilk görüşmesini yaptığı ve siyah beyazlıların teklifini sunduğu aktarıldı.

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Menajeri resmen duyurdu! Beşiktaş'la görüşüyoruz

Yunan medyasında yer alan bilgilere göre Beşiktaş, Panathinaikos'un da peşinde olduğu Aitor Cantalapiedra için resmi teklifini iletti.

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Menajeri resmen duyurdu! Beşiktaş'la görüşüyoruz

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde oldu;

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