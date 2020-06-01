01 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a 18’lik Tsubasa

Kartal’a 18’lik Tsubasa
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Menajer Tukada, ’in Japon kanat oyuncusu Kubo’nun yeniden kiralanacağını söyledi; “Uygun şartlarda getirebiliriz” dedi.

Bir süre önce Nagatomo için menajeriyle görüşmeler yapan Beşiktaş'a Tukada'dan sürpriz bir teklif geldi. Menajer, siyah-beyazlılara son dönemin parlayan yıldızı Takefusa Kubo'yu önerdi. Sezon başında 'e getirdiği ancak peşi sıra Mallorca'ya gönderilen Japon kanat oyuncusunun yeniden kiralanacağını söyledi. Eğer ilgilenirlerse hem oyuncu hem de Real Madrid ile temaslara başlayabileceğini bildirdi. 18 yaşında olmasına rağmen şimdiden 13 milyon euro'luk bir piyasa değerine yükselen Kubo, sezon başında Mallorca'ya bedelsiz gönderilmişti. Menajer Tukada, uygun bir rakama oyuncunun 2 yıllığına Beşiktaş'a da gelebileceğini belirtti. Bunun üzerine siyah-beyazlı yönetimin, Tukada'ya Real Madrid'den rakam alması talimatı verdi.

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