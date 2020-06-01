01 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sözleşmeler resmen bitti

Sözleşmeler resmen bitti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Yeniden başlayacak olan 'de, sözleşmesi sona eren futbolcuların durumu ise merak konusuydu.

Yeniden başlayacak olan 'de, sözleşmesi sona eren futbolcuların durumu ise merak konusuydu. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklama ile, resmi müsabakaların devam etmesi halinde kontratı biten oyuncuların anlaşmasının uzayacağı belirtilmişti. Önceki gece itibariyle Beşiktaş'ta 7 ismin sözleşmesi sona erdi. Ancak maçların devam etmesiyle forma giyecek olan 7 isim şu şekilde: Caner, Gökhan, Diaby, Boateng, Rebecho, Elneny ve Atiba.

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