31 Mayıs 2020, Pazar

YENİ MALATYASPOR

Gol sorunu var

Gol sorunu var
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Ateş hattının üstündeki ’da Arturo Mina, iyi oynamalarına karşın gol sorununu çözemediklerini söyledi.

Ligde düşmeme mücadelesi veren Y.Malatyaspor'un Ekvadorlu stoperi Arturo Mina, Jahovic ve Guilherme'nin takımdan ayrılmasının hücum yönünde takımı olumsuz etkilediğini itiraf etti. 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, "Sezonu diğer takımlara göre erken açmıştık. İlk yarı iyi geçti, ancak ocak ayından sonra bazı takım arkadaşlarımız ayrıldı. Gol yollarında bize yardımcı olan Guilherme ve iyi bir golcü olan Jahovic takımdan ayrıldı. Aslında sezonun ikinci yarısında da kötü oynadığımızı sanmıyorum, ama gol atma sorununu çözemedik" değerlendirmesinde bulundu.

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