Beşiktaş'ın istediği Nacer Chadli'de flaş gelişme! Transferde aradan çekildiler
Liglere verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş'a sevindirici haber Yunan basınından geldi. Siyah-beyazlılar Belçikalı yıldız Nacer Chadli için Olimpiakos ile yarış halindeyken, Yunan ekibi bu transferden çekildi. İşte detaylar...
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelenmesinin ardından 12 Haziran itibariyle yeniden başlayacağı duyurulan Süper Lig öncesinde Beşiktaş, transfer harekatına başlamıştı.
Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle önceliğini bonservissiz ya da maliyeti düşük futbolculara veren Beşiktaş, Haziran 2020 itibariyle Monaco ile sözleşmesi sona erecek Nacer Chadli ismini gündemine almıştı.
Belçikalı yıldıza birçok talibin olduğu bilinirken, bunlardan birinin de Yunan ekibi Olimpiakos olduğu ifade edilmişti.
OLIMPIAKOS'A PAHALI GELDİ
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Monaco'nun oyuncudan kurtulmak istediğini ifade edildi.
Bu sezon Belçika ekibi Anderlecht'te kiralık forma giyen Chadli'nin yıllık maaşının 2 milyon Euro civarında olduğu ve bu sebeple Olimpiakos'un oyuncuyu gündeminden çıkarttığı aktarıldı.
"SÜREKLİ OYNAMASI LAZIM"
Haberin detaylarında Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez'in "Chadli, mümkün olduğunca çok oynayabileceği bir kulübe gitmesi gerekiyor. Bu sezon Anderlcht'te goller ve asistler üretti. Böyle devam etmeli, onu izleyeceğiz." ifadelerine yer verilirken, oyuncuya Beşiktaş, Brugge ve Antwerp'in ilgisinin devam ettiği kaydedildi.
Nacer Chadli, bu sezon toplam 19 karşılaşmada rol alırken 8 gol kaydetti ve 5 asist üretti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı