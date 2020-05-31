31 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın istediği Nacer Chadli'de flaş gelişme! Transferde aradan çekildiler

Beşiktaş'ın istediği yıldızda flaş gelişme! Aradan çekildiler
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 Giriş Tarihi: 31.05.2020

Liglere verilen arada çalışmalarını yürüten 'a sevindirici haber Yunan basınından geldi. Siyah-beyazlılar Belçikalı yıldız için Olimpiakos ile yarış halindeyken, Yunan ekibi bu transferden çekildi. İşte detaylar...

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelenmesinin ardından 12 Haziran itibariyle yeniden başlayacağı duyurulan öncesinde , harekatına başlamıştı.

Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle önceliğini bonservissiz ya da maliyeti düşük futbolculara veren Beşiktaş, Haziran 2020 itibariyle Monaco ile sözleşmesi sona erecek Nacer Chadli ismini gündemine almıştı.

Belçikalı yıldıza birçok talibin olduğu bilinirken, bunlardan birinin de Yunan ekibi Olimpiakos olduğu ifade edilmişti.

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OLIMPIAKOS'A PAHALI GELDİ

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Monaco'nun oyuncudan kurtulmak istediğini ifade edildi.

Bu sezon Belçika ekibi Anderlecht'te kiralık forma giyen Chadli'nin yıllık maaşının 2 milyon Euro civarında olduğu ve bu sebeple Olimpiakos'un oyuncuyu gündeminden çıkarttığı aktarıldı.

"SÜREKLİ OYNAMASI LAZIM"

Haberin detaylarında Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez'in "Chadli, mümkün olduğunca çok oynayabileceği bir kulübe gitmesi gerekiyor. Bu sezon Anderlcht'te goller ve asistler üretti. Böyle devam etmeli, onu izleyeceğiz." ifadelerine yer verilirken, oyuncuya Beşiktaş, Brugge ve Antwerp'in ilgisinin devam ettiği kaydedildi.

, bu sezon toplam 19 karşılaşmada rol alırken 8 gol kaydetti ve 5 asist üretti.

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