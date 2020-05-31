31 Mayıs 2020, Pazar

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Menajeri doğruladı! Yıldız isim adım adım Beşiktaş'a

Transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdüren Beşiktaş,birçok ismi gündemine alırken, mali kriz nedeniyle sözleşmesi bitecek futbolculara öncelik vermişti. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda listesine aldığı yıldız futbolcunun menajerinden taraftarları heyecanlandıracak açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 02:15 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 06:40
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Menajeri doğruladı! Yıldız isim adım adım Beşiktaş'a

Corona virüsünün neden olduğu mali krizi hafifletmek için oyuncularıyla maaş indirimi konusunda görüşmeler yapan Beşiktaş yönetimi, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Menajeri doğruladı! Yıldız isim adım adım Beşiktaş'a

Kadroya takviye konusunda yoğun bir mesai harcayan siyah-beyazlı idareciler, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

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Menajeri doğruladı! Yıldız isim adım adım Beşiktaş'a

Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği birçok isimle görüşmeler sürüyor.

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Menajeri doğruladı! Yıldız isim adım adım Beşiktaş'a

Bu isimlerden biri de İspanyol sağ kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra'ydı.

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Menajeri doğruladı! Yıldız isim adım adım Beşiktaş'a

Hollanda ekibi Twente'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 24 yaşındaki yıldız için Beşiktaş'ın girişimleri hem Hollanda hem de Yunanistan basınında sıkça dile getiriliyordu.

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