30 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Gökhan Akkan için yeni atak

Gökhan Akkan için yeni atak
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.05.2020

Rizespor oyuncuyu bırakmak istemese de Yalçın, kaleci 'dan vazgeçmiyor. Kaleye en doğru tercihin Rizesporlu file bekçisi olduğunu düşünen Yalçın'ın ısrarları üzerine Başkan Çebi bir kez daha Rize Başkanı 'la görüştü.

Rizespor oyuncuyu bırakmak istemese de Yalçın, kaleci 'dan vazgeçmiyor. Kaleye en doğru tercihin Rizesporlu file bekçisi olduğunu düşünen Yalçın'ın ısrarları üzerine Başkan Çebi bir kez daha Rize Başkanı 'la görüştü. Gökhan için Larin, Marin gibi a takım oyuncularının dışında bazı genç oyuncuları da takasta kullanabilecekleri bilgisini verdi. Kartal ise lig bitmeden Gökhan konusunda konuşmayı uygun bulmadığını söyledi.

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