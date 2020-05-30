30 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Gençler göreve

Gençler göreve
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.05.2020

Teknık Direktör Sergen Yalçın, gelecek sezonun temellerini atma adına bazı mevkilerde de genç isimlere şans verecek. Genç hocanın bu kapsamda Rıdvan Yılmaz'ı son 8 haftada sol bekte sahaya süreceği öğrenildi.

Teknık Direktör Sergen Yalçın, gelecek sezonun temellerini atma adına bazı mevkilerde de genç isimlere şans verecek. Genç hocanın bu kapsamda Rıdvan Yılmaz'ı son 8 haftada sol bekte sahaya süreceği öğrenildi. Yalçın'ın üzerinde durduğu bir başka futbolcu da Dorukhan Toköz. 7.5 aylık sakatlığın ardından sahalara hızlı bir dönüş yapan 24 yaşındaki orta saha, çift kale maçlarda Elneny'nin partneri olarak görev yapıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük müjde! Göztepe... Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük müjde! Göztepe...
Beşiktaş'ta 5 imza birden! Sergen Yalçın... Beşiktaş'ta 5 imza birden! Sergen Yalçın...
Beşiktaş'a 1.91'lik golcü Beşiktaş'a 1.91'lik golcü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör