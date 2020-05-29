29 Mayıs 2020, Cuma

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Beşiktaş'ta 5 imza birden! Sergen Yalçın...

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, tam 5 futbolcuyla resmi sözleşme imzalama kararı aldı. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 13:52
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Beşiktaş'ta 5 imza birden! Sergen Yalçın...

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle mali açıdan kulüpler ciddi zorluklarla mücadele etmek zorunda.

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Beşiktaş'ta 5 imza birden! Sergen Yalçın...

Bu durum, kulüpleri zorunlu olarak gençleştirme operasyonuna yöneltti.

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Beşiktaş'ta 5 imza birden! Sergen Yalçın...

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş da bu kapsamda altyapıdan genç futbolculara yatırım yapmaya devam edecek ve 5 futbolcuyla sözleşme imzalayacak.

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Beşiktaş'ta 5 imza birden! Sergen Yalçın...

KİRALAMA MODELİ DE YİNE DEVREDE OLACAK!
Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte 'gençlik devrimi' başlatacak olan Kartal, gençlerin bazılarını kadroda tutacak.

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Beşiktaş'ta 5 imza birden! Sergen Yalçın...

Diğerlerini ise Fatih Aksoy örneğinde olduğu gibi Beşiktaş'a ileride daha fazla katkı sağlamaları için düzenli forma giyebilecekleri takımlara kiralayacak.

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