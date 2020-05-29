29 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a kötü haber!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 12 Haziran'da başlayacak maçlar için 'nde çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Golcü futbolcunun ligin son 8 haftasında bazı maçlarda forma giyemeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta gözler, corona virüsü sonrası kaldığı yerden devam edecek lige çevrildi. Siyah-beyazlılar, ligde kalan 8 maçı en iyi şekilde geçirmek istiyor. Beşiktaş'ta zorunlu ara sonrasındaki bazı maçlarda Burak Yılmaz sıkıntısı yaşanacak.

KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI
Siyah-beyazlılarda ilk yapılan corona virüsü testinde bazı isimlerin pozitif çıktığı bildirilmiş ancak; isimler açıklanmamıştı. Golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın aynı gün içinde özel bir hastane önünde görüntülenmesi de çok konuşulmuştu.

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ANTRENMANLARA BAŞLADI
Golcü futbolcu, o günden bu yana ilk defa çalışmalara başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı. Tecrübeli forvet, "Bugün daha ilk idman. 12 Haziran'a yetişir mi, sanmam" ifadesini paylaştı.

ANTALYASPOR MAÇINDA CEZALI
Bu durum, Burak Yılmaz'ın hangi maçlarda forma giyemeyeceği sorusunu akıllara getirdi. Burak, maçında cezalı olduğu için yok.

PROTOKOLDEKİ MADDE VE 3 HAFTA DETAYI
TFF'nin açıkladığı protokole göre; bu tarz vakalarda ilk 3 hafta günlük en fazla 45 dakika düşük şiddetli antrenmanlar öneriliyor. Daha sonraki dönem ise Medikal Departman gözetiminde olacak. Buna göre Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın cezalı olduğu Antalyaspor maçının dışında 20 Haziran'daki Denizlispor deplasmanında da oynaması beklenmiyor.

Burak Yılmaz bu sezon Beşiktaş'ta 21 maçta 1727 dakika süre aldı ve 12 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

(AJANSSPOR)

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